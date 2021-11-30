Odun-kömür sezonu açıldı!

Eskiden talebin yoğun olması nedeniyle yazdan alınan odun ve kömürlere, şimdilerde ise yaşanan fiyat artışlarının da etkisiyle bakan olmuyor.

Kış aylarında ısınmanın önemli bir yolu olan odun ve kömür ise son yıllarda en çok köylerde ve şehrin ücra mahallelerinde doğalgaz tesisatı uygun olmayan binalarda kullanılmaya devam ediyor.

Mahrukatcılar Odası Başkanı Adem Özdemir, odun ve kömür iki yıldır yaşanan salgın nedeniyle yaşanan fiyat artışlarının alım gücünü düşürdüğüne dikkat çekti.