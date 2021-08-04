Off-Road gösterilerine büyük ilgi!

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş’ında takip ettiği gösteri sürüşlerinde zorlu yollar aşıldı.

Başlan Gürbüz konuyla ilgili yaptığı açıklamada:“Elbistan festivali ile kentimizin tanıtılmasını amaçlamıştık. Çok yoğun bir kültürel sosyal ve sportif faaliyeti de beraberinde planlamıştık. Halk konserimizi yangınlar nedeniyle ertelemek durumunda kaldık. Haliyle sportif ve sosyal faaliyetlerimizin bir kısmını bununla beraber ötelemiş olduk. Elbistan’da bir Off-Road kulübümüz var. Bugün onlar tarafından gösteri yapılıyor. 28 Ağustos tarihinde de herhangi bir sorun olmazsa Türkiye ayağını yapacağız. Yaklaşık 40 ilden 30 bin civarında konuğumuzu Elbistan’da misafir etmiş olacağız. Elbistan inofatik bir kent, yeniliklere açık ve genç nüfusu çok dinamik. Haliyle sporun sağlıklı yaşamın merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Sosyal ve kültürel faaliyetlere bu anlamda önem veriyoruz. Bunlar da kentin altyapısı aslında. Kültürel altyapısı. Vatandaşlarımızın gençlerimizin özellikle bu anlamdaki taleplerini karşılamaya çalışıyoruz.” İfadelerine yer verdi.

Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş da: “Son on beş günden buyana festivalle başlayıp ardından sportif gösterilerle devam eden kentin tanıtım çalışmalarında çok önemli işler çıkartıldı. Herkesin emeğine sağlık. Hepsine teşekkür ediyoruz. Orman yangınları ve verdiğimiz şehitlerimiz bizleri çok üzdü. Bazı programlar ertelendi. Elbistan’ıın ufku açık, Elbistan bulgur kazanı gibi kaynıyor. Şu anda da heyecanlı bir gösteri izliyoruz” diye konuştu.

Doğu Akdeniz Kurtarma Derneği (DAKUT) Başkanı Ömer Ünsal da: “Zorlu bir parkur hazırladık. 28 Ağustos tarihinde yapacağımız yarışmalar öncesi hazırlık gösterisi yapıyoruz. Zorlu bir parkur, eğlenceli bir gösteri oluyor dedi”

Eloff başkanı Galip Şahin de Elbistan Belediyesi Başkanı Mehmet Gürbüz’e verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, 28 Ağustos’ta düzenlenecek yarışmalar öncesi hem eğitim hem de gösteri sürüşleri yaptıklarını söyledi.