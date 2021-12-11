Off-Road Şampiyonu Kahramanmaraş'ta belli oluyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanlar Off-Road Spor Kulübü öncülüğünde gerçekleştirilen "Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası"nın final etabı Kahramanmaraş Tabiat Parkı’nda başladı.
Büyükşehir Belediyesinin sponsor olduğu şampiyona da yarışmacılar kıyası mücadele etti.
Etkinliğin ilk gününde yarışmacılar, 10 kilometrelik parkuru 4 kez geçtikten sonra saat 17.00'de ilk günü tamamladı.
Yarışmacılar etapların ardından duygularını Aksu Haber ile paylaştı.
TOSFED Sportif Kurulu Üyesi Metin Yılmaz “Kahramanmaraş’ta ikinci kez bu büyük organizasyonu düzenliyoruz ve gayet güzel gidiyor” diye konuştu.
Yarışmacılarını final etabının ilk gününde yalnız bırakmayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kaskını taktı ve alanda kendisi de heyecana ortak oldu.
Şampiyonayla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Böyle tür organizasyonları Kahramanmaraş’ta düzenlemekten dolayı mutluluk duyuyoruz ve yarın ki seyircili final etabı için tüm hemşerilerimizi Tabiat Parkına bekliyorum” dedi.
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