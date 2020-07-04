Ogansıa’da açılışa özel dev kampanyalar devam ediyor!
Ogansıa Kahramanmaraş Merkez Şubesi Tekerek civarında Kahramanmaraşlı vatandaşların hizmetine açıldı.
KAHRAMANMARAŞ 04.07.2020, 17:25 04.07.2020, 18:33
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Açılışa özel dev kampanyalar başlatan Ogansıa birbirinden farklı ve çeşitli ürünleri bünyesinde bulundurarak Kahramanmaraş halkına hizmet vermeye devam ediyor.
Açılışta kuran-ı kerim tilaveti okundu ve ardından açılış kurdelesi kesildi.
Aksu habere açıklamalarda bulunan Ogansıa Kahramanmaraş Genel Merkezi Yöneticisi Bekir Sıddık Kanıt şu ifadelere yer verdi.
Yaptığı konuşmada Kahramanmaraş halkına daha iyi hizmet vereceğiz diyen Ogansıa Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Tuncay dereli şöyle konuştu.
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