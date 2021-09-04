Öğrenci evinin maliyeti kaç lira?

Peki başka şehirlere okumak için giden öğrenciler, ev alışverişinde Spot eşyaya ne kadar para harcayacak?

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Spotçu Mehmet Büyüksakallı, “öğrenciler 2021-2022 eğitim öğretim yılı içerisinde evlerini 3000-3500 TL ile evlerini dizebilir” dedi.