Öğrenci Sempozyumunda Öykü ve Roman Konuşuldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Kahramanmaraş Akademi” güz dönemini Öğrenci Sempozyumu etkinliğiyle tamamlıyor. 7 Ocak Cuma gününe kadar sürecek sempozyum takviminde bu defa Öykü ve Roman konuşuldu. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilen ilk oturum ise Roman Atölyesi’nin oldu. Başkanlığını atölye eğitmeni Yazar Mehmet Işık’ın yaptığı oturumda; “Türkiye’de Roman ve Tarihi Serüveni”, “Maraş’ta Romancılık ve Maraşlı Romancılar”, “Roman Atölyesi Özelinde Son Dönem Türkiye’de Roman Yazımı” gibi birbirinden özel başlıklara ışık tutuldu. Bildirilerini sunan kursiyerlerden Şerife Öğet, Ahmet Yılmaz ve Huri Demir; düzenlenen program ve destekler için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini ifade etti.

Kahramanmaraş’ta Yeni Yazarlar Yetişiyor

Aynı mekânda düzenlenen bir diğer panel ise, eğitmen Erdoğan Aydoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen Öykü Atölyesi oldu. İlknur Avcı, Betül Tuğ, Guzal İsmatova ve Rabia Gözübol’un sundukları bildirilerde “Öyküde Yenilikçi Arayışlar”, “Türk Öyküsünde Çocukluk”, “Çağdaş Özbek Öyküsü”, “Öyküde Karakter Yaratmak” konuları derinlemesine incelendi. Eğitmen Aydoğan panel sonrası, “Bu anlamlı mekanda, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen eğitimler meyvelerini veriyor. Kahramanmaraş’ta yeni edipler, şair ve yazarlar yetişiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kulland