Öğrenci Servislerine “Dinamik Denetim”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yeniden Kontrollü Normalleşme sürecinde yüz yüze eğitimlerin başlamasının ardından harekete geçti.Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinesinde oluşturulan 33 ayrı denetim ekibi, şehir içi otobüs hatları ve ticari taksilerin yanı sıra öğrenci servislerini de pandemi tedbirleri çerçevesinde denetliyor. Denetimler kapsamında, araçlarda maske kullanımı, sosyal mesafeye uygunluk ve dezenfekte uygulamaları kontrol ediliyor. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5823 sayılı genelge kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, kurallara uyulmaması halinde cezai işlem uygulanıyor.

Ulaşım Araçlarını Titizlikle İnceliyoruz

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı yapılan denetimlere ilişkin, “Şehir genelinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarımızı titizlikle inceliyoruz. Özellikle eğitim öğretim döneminin yeniden yüz yüze olarak uygulanmasıyla, öğrenci servislerimizde pandemi tedbirlerinin alınması halk sağlığı adına önem arz ediyor. Öğrencilerimizin konutları ve okulları arasında yaptıkları ulaşımda, bulaş riskinin en aza indirilmesi için gayret gösteriyoruz” açıklamalarında bulunuldu.