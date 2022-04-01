Öğrenciler eğitimlerini tamamlayarak Aşçı Yardımcısı unvanı aldılar…

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KAMEK Aşçı Yardımcılığı Kursu’nda eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi. Eğitim programlarının son gününde kursiyerleri yalnız bırakmayan Başkan Güngör, veda programı için oluşturulan menünün çorbasını yaptı. Kursiyerlerle birlikte Kahramanmaraş usulü Tarhana Çorbası pişiren Güngör, yeni aşçı yardımcılarına mesleki hayatlarında başarılar diledi. Başkan Hayrettin Güngör, programın sonunda KAMEK kursunu tamamlayarak aşçı yardımcılığı unvanını elde eden öğrencilere sertifikalarını takdim etti.

Çalışmalarımız Artarak Devam Edecek

Düzenlenen sertifika takdim töreninin ardından konuşan Başkan Hayrettin Güngör, “KAMEK’lerimiz şehrimizde çok önemli hizmetler gerçekleştiriyor. Çocuklar, gençler, kadınlar ve yaşlılara yönelik çok güzel faaliyetlerimiz var. Bugün de KAMEK’ten 20 öğrencimizi mezun etmiş olduk. Kursiyerlerimiz aldıkları sertifikalarla Aşçı Yardımcısı unvanına kavuştular. Yeni aşçı yardımcılarımız bugün için güzel bir menü oluşturmuşlar. Bu kapsamda Kahramanmaraş’ımızın yöresel tarhana çorbasını birlikte pişirdik. Ben tüm eğitimcilerimize teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimize de yeni mesleki hayatlarında başarılar diliyorum. İnşallah bu alandaki faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.