Öğrenciler içeride veliler dışarıda ter döktü

Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi için öğrenciler içeride ter dökerken, dışarıda veliler Kur’an okuyup, dualar ederek öğrencilerini beklemeye başladılar.

1 yıl boyunca emek vererek sınava hazırlanan öğrenciler TYT sınavında 165 dakikada 120 soruyu cevapladı.

3 oturum şeklinde gerçekleşecek olan sınavda Alan Yeterlilik Testi ile Yabancı Dil Testi ise yarın yapılacak.