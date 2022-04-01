Öğrenciler için pizza ve hamburger hazırladılar

Göksun uygulamalı bilimler yüksekokulu bankacılık ve finans bölümü 3. Sınıf öğrencileri gönüllü olarak Göksun ilçesinin büyükkızılcık apıklar ilkokulunda öğrencilere daha önce tatmadıkları yemekleri pişirip yeme etkinliği düzenledi.



Gönüllülük çalışmaları dersi kapsamında bölüm başkanı Dr. Öğretim Üyesi Gülferah Ertürkmen öncülüğünde Büyükkızılcık Apıklar İlkokulu öğrencilerine hamburger ve pizza gibi lezzetleri sınıfta pişirip çocuklara tattırdılar.