Öğrenciler ile veliler hem heyecanlı hem mutlu!

Yüz yüze eğitimden uzak geçen bir buçuk yılın ardından okullar yeniden tam zamanlı olarak eğitim öğretime başladı.

KAHRAMANMARAŞ 07.09.2021, 16:37 07.09.2021, 17:17
Öğrenciler ile veliler hem heyecanlı hem mutlu!

Çocukların uzun bir aradan sonra okula başlamasıyla aileler rahatladı, evler sessiz kaldı

Yüz yüze eğitimde arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle buluşan öğrenciler ile veliler hem heyecanlı hem mutlu.

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