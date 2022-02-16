Öğrenciler Kitaplarını inceleyip sorularını çözdüğü yayınların yazarları buluşacak

Alanında uzman birçok yazarın öğrencilerle buluşacağı programda, tüm sınava hazırlık kitaplarında da indirimler uygulanacak

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan işler kitap evleri Kahramanmaraş bölge sorumlusu Arif Ceyhan, pandemi döneminden önce yapılan etkinliklerde ilgi alakanın oldukça yoğun olduğunu dile getirerek “bu yılda yoğun talep göreceği tahmin ediyoruz. Öğrenciler Türkiye çapında seminer veren yazarlarımız ve hocalarımızla burada faydalanacaklar.” İfadelerini kullandı.