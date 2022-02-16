Öğrenciler Kitaplarını inceleyip sorularını çözdüğü yayınların yazarları buluşacak
İşler Kitapevlerinin düzenlediği yazar-öğrenci buluşması 19-20 Şubat tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta yapılacak.
KAHRAMANMARAŞ 16.02.2022, 17:40 16.02.2022, 17:45
Alanında uzman birçok yazarın öğrencilerle buluşacağı programda, tüm sınava hazırlık kitaplarında da indirimler uygulanacak
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan işler kitap evleri Kahramanmaraş bölge sorumlusu Arif Ceyhan, pandemi döneminden önce yapılan etkinliklerde ilgi alakanın oldukça yoğun olduğunu dile getirerek “bu yılda yoğun talep göreceği tahmin ediyoruz. Öğrenciler Türkiye çapında seminer veren yazarlarımız ve hocalarımızla burada faydalanacaklar.” İfadelerini kullandı.
Namaz Vakti 16 Şubat 2022
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|22
|39
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|29
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|21
|28
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|23
|28
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|23
|27
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|23
|27
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|23
|24
|17. Altınordu
|23
|22
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|23
|21
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|22
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|25
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|47
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|25
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|6. Arsenal
|22
|39
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|37
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|36
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|22
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|23
|27
|13. Crystal Palace
|24
|26
|14. Brentford
|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
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|23
|21
|18. Norwich City
|24
|17
|19. Watford
|23
|15
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|21
|14
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|O
|P
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|24
|54
|2. Sevilla
|24
|50
|3. Real Betis
|24
|43
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|23
|39
|5. Atletico Madrid
|23
|39
|6. Real Sociedad
|23
|38
|7. Villarreal
|24
|36
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|24
|34
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|32
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|31
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|31
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|24
|30
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|24
|28
|14. Elche
|24
|26
|15. Mallorca
|23
|26
|16. Getafe
|24
|25
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|24
|24
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|24
|20
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|24
|19
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|23
|11