Öğrenciler, Onikişubat belediyesini ziyaret etti

Belediyelerin işleyişi ve hizmetlerini daha yakından öğrenmek için Hizmet Binasını ziyaret eden öğrenciler tüm birimleri gezerek bilgi alışverişinde bulundular.

Hayat bilgisi dersinde yerel yönetimler ne iş yapar dersi ile ilgili olarak Onikişubat B0elediyesi Başkan Yardımcısı Burhaneddin Türkkahraman öğrencilerin sorularını yanıtladı.