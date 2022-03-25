Öğrenciler, Onikişubat belediyesini ziyaret etti
Sosyal Bilgiler dersinde Yerel Yönetimler konusunu işleyen Bahçeşehir Koleji öğrencileri, Onikişubat belediyesini ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 25.03.2022, 16:13 25.03.2022, 17:21
Belediyelerin işleyişi ve hizmetlerini daha yakından öğrenmek için Hizmet Binasını ziyaret eden öğrenciler tüm birimleri gezerek bilgi alışverişinde bulundular.
Hayat bilgisi dersinde yerel yönetimler ne iş yapar dersi ile ilgili olarak Onikişubat B0elediyesi Başkan Yardımcısı Burhaneddin Türkkahraman öğrencilerin sorularını yanıtladı.
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|27
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|34
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|33
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|30
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|30
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|27
|25
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|29
|22
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|27
|22
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|66
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|29
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|28
|54
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|29
|54
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|48
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|29
|27
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|22
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