Öğrenciler Şehrin Tarihi Mekânları Ziyaret Etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ‘Tarihe Yolculuk’ projesi hayata geçiriliyor. Proje kapsamında, kırsal bölgelerde eğitim gören yaklaşık 2 bin öğrenci, şehir merkezinde tarihi mekânları ve müzeleri ziyaret etme imkânı buluyor. Tarihe Yolculuk projesi kapsamında ilk ziyaret programı Pazarcık Çüğdemtepe, Büyüknacar ve Sarıl Ortaokulu’ndan gelen öğrencilerle birlikte gerçekleştirildi. Program kapsamında Pazarcık’tan gelen öğretmenler ve öğrenciler, Arkeoloji Müzesi, Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi, Tarihi Maraş Kalesi, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen yemek programının ardından ziyaret ekibi Arsan Center’da ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ adlı sinema filmini izledi. Gerçekleştirilen etkinlikten duydukları mutluluğu ifade eden öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Programlarımız Devam Edecek

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, ‘Tarihe Yolculuk’ projesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin tarihi ve turistik mekânlarını öğrencilerimize tanıtmak adına çeşitli etkinlikler düzenlemeye gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde ‘Tarihe Yolculuk’ adlı projemizi hayata geçiriyoruz. Bu proje sayesinde kırsal bölgelerdeki okullarda eğitim gören, gerek maddi gerekse de diğer sebeplerden dolayı daha önce şehrimizin tarihi mekânlarını ve müzelerini ziyaret etme fırsatı bulamayan öğrencilerimize şehrimizi gezdirerek onların tarihi ve kültürel düzeylerini, ifade yetilerini ve gözlem yapma becerilerini geliştirilmeyi hedefliyoruz. Proje kapsamında ilk ziyaretçilerimiz Pazarcık’ta eğitim gören ortaokul öğrencilerimiz oldu. Yarın da Ekinözü’nde eğitim gören öğrencilerimiz misafirimiz olacak. Peyderpey diğer ilçelerimizdeki öğrencilerimizle de bir araya geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerimizle Bir Araya Gelmenin Mutluluğunu Yaşıyoruz

Tarihe Yolculuk projesi kapsamında gerçekleştirilen ziyaret programında öğrencilerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “Büyükşehir Belediyemizle iş birliği içerisinde hayata geçirdiğimizi Tarihe Yolculuk projemizde öğrencilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Program kapsamında Pazarcık’tan gelen öğrencilerimiz şehrimizin önemli tarihi mekânlarını ve müzelerini ziyaret etti. Tarihe Yolculuk projesinin hayata geçirilmesinde büyük katkıları bulunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.