Öğrenciler sinema etkinliği ile bir araya geldiler!
Dulkadiroğlu Kaymakamlığı bünyesinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ev sahipliğinde kırsalda yaşayan öğrenciler kent merkezinde sinema etkinliği ile bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 07.03.2022, 17:56 07.03.2022, 19:10
Burada öğrencilerin manevi duygularının güçlendirilmesi amaçlanan filmde öğrenciler eksiksiz katılım sağladı.
Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı.
Dulkadiroğlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Kadir bozlak ise böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dike getirdi.
Namaz Vakti 07 Mart 2022
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