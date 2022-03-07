Öğrenciler sinema etkinliği ile bir araya geldiler!

Burada öğrencilerin manevi duygularının güçlendirilmesi amaçlanan filmde öğrenciler eksiksiz katılım sağladı.

Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

Dulkadiroğlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Kadir bozlak ise böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dike getirdi.