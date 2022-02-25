Öğrencilerden Afrika'ya 'can suyu'
Kahramanmaraş Anadolu lisesi öğrencileri, biriktirdikleri harçlıkları Afrika'da su kuyusu açılması için bağışladı.
KAHRAMANMARAŞ 25.02.2022, 12:46
Okul Müdürü Mehtap Süt’ün düzenlediği bir konferansta bahsedilen Afrika’nın durumundan etkilenen öğrenciler bunun üzerine dünyanın birçok yerinde temiz içme suyu sıkıntısı çeken insanlara yardımcı olabilmek adına kampanya başlattı.
Ailelerinden, arkadaşlarından ve harçlıklarından elde ettikleri geliri Afrika'da su kuyusu açılması için hibe etti.
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