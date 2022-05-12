Öğrencilere moral ve eğlence amaçlı bir etkinlik düzenlendi!
Kahramanmaraş’ta Süleyman Şah İlkokulu ve umutlar yolu sosyal sorumluluk gönüllüleri düzenlediği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.
KAHRAMANMARAŞ 12.05.2022, 15:50 12.05.2022, 16:06
Dulkadiroğlu ilçesine bağlı erkenez mahallesinde bahar aylarının gelmesi ile birlikte öğrencilere moral ve eğlence amaçlı bir etkinlik düzenlendi
Süleyman Şah İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlenirken renkli görüntüler oluştu.
Okul Müdürü Veli Öksüz Aksu Haber’e yaptığı açıklamada etkinlikte öğrencilerin keyifli vakit geçirdiğini söyledi.
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