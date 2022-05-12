Dulkadiroğlu ilçesine bağlı erkenez mahallesinde bahar aylarının gelmesi ile birlikte öğrencilere moral ve eğlence amaçlı bir etkinlik düzenlendi

Süleyman Şah İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlenirken renkli görüntüler oluştu.

Okul Müdürü Veli Öksüz Aksu Haber’e yaptığı açıklamada etkinlikte öğrencilerin keyifli vakit geçirdiğini söyledi.