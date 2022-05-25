Öğrencilerin hazırladığı projeler TÜBİTAK fuarında sergilendi

Öğrencilerin hazırladıkları projelerin sergilendiği fuarın açılışında konuşan Afşin Fen Lisesi Müdürü Cuma Kılınç, bu tür çalışmaların, öğrencilerin gelişimine, çağın gereklerine göre yetişmesine önemli katkı sunduğunu söyledi.

Kılınç, “Bölgemizin yüz akı sınav sonuçları hasat döneminde adından söz ettiren Afşin Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 20 TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı projesini birlikte gezeceğiz. Bu projede görev alan koordinatörümüz matematik öğretmenimiz Melih Yaşar ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum.” Diye konuştu.

Fuara katılan Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba ve davetliler çalışmaları inceleyerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.