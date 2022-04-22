Öğrencilerin hazırladıkları gösteriler ilgiyle izlendi
12 Şubat ilkokulunda coşku dolu 23 Nisan etkinliği düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 22.04.2022, 16:26 22.04.2022, 18:38
23 Nisan etkinlikleri kapsamında 12 Şubat ilkokulunda hazırlanan gösterilere Vali Ömer Faruk Coşkun’un eşi Sevilay Coşkun, Dulkadiroğlu ilçe milli eğitim müdür Harun Kurt ve ilgililer katıldı.
Öğrencilerin hazırladıkları gösteriler ilgiyle izlendi.
Namaz Vakti 22 Nisan 2022
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|52
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|52
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|38
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|31
|37
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|37
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|31
|32
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|29
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|32
|28
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|32
|22
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|32
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|78
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|32
|63
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|33
|63
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|33
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|33
|52
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|33
|48
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|42
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|35
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|32
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|31
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|33
|30
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