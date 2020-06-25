Öğretmen Ve Öğrencilerden Günde Onbin Maske!

Kahramanmaraş merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Sevim Şirikçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde günlük 10 bin maske üretimi yapılıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske üretimine başlayan Sevim Şirikçi Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri işi profesyonele döküp günde on bin maske üretmeye başladı.

Ayrıca geçtiğimiz hafta yapılan lgs sınavına giren Kahramanmaraş’taki bütün öğrenciler Sevim Şirikçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen maskelerden kullandı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Sevim Şirikçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fahrettin Kerim Üstündağ okulun maske üretim serüveni hakkında bilgiler verdi.