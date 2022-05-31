Oğul arıları belediyenin itfaiye ekiplerince yakalandı!

Andırın ilçesinde arıcılık yapan Bünyamin Taşkın, arı oğullarının akasya ağacının ulaşılmaz noktasına konması üzerine Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan'dan yardım talebinde bulundu.

Vatandaşın yardım talebi üzerine, Başkan Doğan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerini yönlendirerek vatandaşın oğul arıları yakalanarak talebi yerine getirildi.

Arıcılık yapan Bünyamin Taşkın arılarının kurtarılmasının ardından yaptığı açıklama da “Mahallemde arım vardı, yüksek yere kondu, onu da belediyeye haber verdim, sağ olsun Belediye Başkanım ve itfaiyeci arkadaşlar hepsi beraber geldiler, itfaiyenin merdivenini kaldırdık, bana yardımcı oldular ve arılarımızı aldık. Hepsine çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun” sözlerine yer verdi.