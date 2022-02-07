Okçuluk Turnuvası’nda Kahramanmaraş Rüzgârı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Milli Mücadelenin 102. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler hız kesmeden sürüyor. Konferanslardan spor müsabakalarına, konserlerden halk gösterilerine kadar pek çok alanda programın düzenlendiği etkinlikler 12 Şubat Cumartesi gününe kadar devam edecek. ‘Korkma’ temalı Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında Batıpark Spor Salonu’nda Geleneksel Okçuluk Turnuvası düzenlendi. Vatandaşların büyük ilgiyle takip ettiği turnuvaya Kahramanmaraş’ın yanı sıra Malatya, Elâzığ, Osmaniye ve Kilis’ten toplamda 12 kulüp katıldı. Düzenlenen turnuvada 6’sı kadın, 6’sı erkek olmak üzere 12 kategoride toplamda 200 sporcu mücadele etti. Turnuvada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 yaş ve büyükler kategorilerinde mücadele ederek birinci olan yarışmacılara yay, ikincilere tilkeş ok, üçüncü olan yarışmacılara da ok hediye edildi.

Finalde Kulüpler Yarıştı

‘Korkma’ temalı Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Geleneksel Okçuluk Turnuvası’nda finalde kulüpler yarıştı. Düzenlenen kulüpler arası finalde her kulüpten 3 sporcu 3 ok atışı gerçekleştirdi. Final yarışında kulüpleri adına yarışan Kahramanmaraşlı sporcular yaptıkları başarılı atışlarla kulüplerini zirveye taşıdı. Tüm kategorilerde dereceye girmeyi başaran Kahramanmaraşlı sporcular seyircilerden alkış aldı. Renkli anlara sahne olan turnuvada dereceye giren yarışmacılar kupayla ödüllendirildi.