Kızılay kan merkezi salonunda yapılan genel kurulda 3 yıllık denetim ve faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.

Yapılan oylamaların ardından şube başkanlığı için sandık başına gidildi.

Tek listeyle gidilen Genel kurulda mevcut Başkan Ökkeş Arslan Şerefoğlu güven tazeledi.