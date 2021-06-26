Ökkeş Çelik Hartlap bıçakları demirciler çarşı’nda!
Kaliteyi adı ile isteyin ve mutfağınızın vazgeçilmezi sloganıyla müşterilerine hizmet veren Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları, Demirciler Çarşısında 2 şubesiyle hizmet veriyor.
KAHRAMANMARAŞ 26.06.2021, 17:18 26.06.2021, 19:37
1820’li yıllarda demircilikle başlayan Çelik ailesi 1876’lı yıllara gelindiğinde bıçak sektörüne ilk adımını attı.
Yıllar içerisinde yaptığı çalışmalarla sektörün imalatında adından çokça söz ettiren Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları artık Demirciler Çarşısında 2 şubesiyle kaliteyi doğrudan halka sunuyor.
Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları bünyesinde ise yüzden fazla çeşit bulunduruyor.
Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları İşletme Sahibi Bahaettin Çelik Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları sadece tezgahlarda değil, gönüllerdeki yerini de koruyor” sözlerine yer verdi.
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