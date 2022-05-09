Kaliteyi adı ile isteyin ve mutfağınızın vazgeçilmezi sloganıyla sektörde adından söz ettiren Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları, Demirciler Çarşısında 3. şubesini hizmete açtı.

Sektördeki 150 yıllık tecrübesiyle vatandaşların vazgeçilmezi olan Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları, bünyesinde bine yakın çeşit bulunduruyor

Hartlap bıçakları için hep birlikte mücadele verdiklerini söyleyen Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları İşletme Sahibi Bahaettin Çelik, “her geçen yıl başarılarımızı arttırıyoruz.” dedi.

Ayrıca Kahramanmaraş’ın büyümesine ve gelişmesine destek olan Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları İnşaatına devam ettiği ve kısa sürede hizmete açacağı yeni fabrikasıyla ürünlerini yurt dışında da tanıtacak