Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları Demirciler Çarşı’sında

1820’li yıllarda demircilikle başlayan Çelik ailesi 1876’lı yıllara gelindiğinde bıçak sektörüne ilk adımını attı.

Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları bünyesinde ise yüzden fazla çeşit bulunduruyor.

Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları satış temsilcisi Ahmet Bıçak Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “vatandaşlarımızın bizleri tercih etmesi bizleri mutlu ediyor” sözlerine yer verdi.