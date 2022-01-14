Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları mutfakların vazgeçilmezi oldu
Kaliteyi adı ile isteyin ve mutfağınızın vazgeçilmezi sloganıyla müşterilerine hizmet veren Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları, Demirciler Çarşısında 2 şubesiyle hizmet veriyor.
KAHRAMANMARAŞ 14.01.2022, 17:24 14.01.2022, 19:01
1820’li yıllarda demircilikle başlayan Çelik ailesi 1876’lı yıllara gelindiğinde bıçak sektörüne ilk adımını attı.
Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları bünyesinde ise yüzden fazla çeşit bulunduruyor.
Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları İşletme Sahibi Ökkeş Çelik Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “müşterilerimizin şikayetlerini bizlere tavsiyelerini ise vatandaşlarımıza iletmelerini istiyoruz” sözlerine yer verdi.
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