Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları mutfakların vazgeçilmezi oldu

1820’li yıllarda demircilikle başlayan Çelik ailesi 1876’lı yıllara gelindiğinde bıçak sektörüne ilk adımını attı.

Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları bünyesinde ise yüzden fazla çeşit bulunduruyor.

Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları İşletme Sahibi Ökkeş Çelik Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “müşterilerimizin şikayetlerini bizlere tavsiyelerini ise vatandaşlarımıza iletmelerini istiyoruz” sözlerine yer verdi.