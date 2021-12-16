Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları mutfakların vazgeçilmezi oldu

Sektördeki 150 yıllık tecrübesiyle vatandaşların vazgeçilmezi olan Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları, bünyesinde yüzden fazla çeşit vatandaşların a’dan z’ye tüm ihtiyacını karşılıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları İşletme Sahibi Bahaettin Çelik, “vatandaşlar işletmemizde bıçağa dair tüm ürünlerin, en kalitelisini bulabilirler” dedi.

Konuşmasının devamında Çelik, tüm vatandaşlar Ökkeş Çelik Hartlap Bıçaklarına www.ökkeşçelik.com adresinden ulaşabilirler” ifadelerine yer verdi.