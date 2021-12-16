Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları mutfakların vazgeçilmezi oldu
Kaliteyi adı ile isteyin ve mutfağınızın vazgeçilmezi sloganıyla müşterilerine hizmet veren Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları, vatandaşların kesimle alakalı aradığı tüm ürünleri bünyesinde bulunduruyor.
KAHRAMANMARAŞ 16.12.2021, 16:18 16.12.2021, 17:43
Sektördeki 150 yıllık tecrübesiyle vatandaşların vazgeçilmezi olan Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları, bünyesinde yüzden fazla çeşit vatandaşların a’dan z’ye tüm ihtiyacını karşılıyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları İşletme Sahibi Bahaettin Çelik, “vatandaşlar işletmemizde bıçağa dair tüm ürünlerin, en kalitelisini bulabilirler” dedi.
Konuşmasının devamında Çelik, tüm vatandaşlar Ökkeş Çelik Hartlap Bıçaklarına www.ökkeşçelik.com adresinden ulaşabilirler” ifadelerine yer verdi.
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