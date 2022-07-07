Ökkeş Çelik Hartlap bıçakları sektöre damga vurmaya devam ediyor

Tarihi Demirciler Çarşısı'ndaki küçük atölyelerde hazırlanan kurban bıçakları bayramda kullanılmak üzere satışlara devam ediliyor.

Bayram öncesi Kahramanmaraş'ın dünyaca ünlü bıçaklarının üretildiği Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Demirciler Çarşısı hareketlendi.

Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları İşletme Sahibi Bahaettin Çelik, Aksu Haber’e yaptığı açıklama da Ökkeş Çelik Hartlap bıçaklarından bahsederek tüm İslam âleminin bayramını kutladı.