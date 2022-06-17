Ökkeş Çelik Hartlap bıçakları sektöre damga vurmaya devam ediyor
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Kahramanmaraş'ın coğrafi işaret tescilli Ökkeş Çelik Hartlap Bıçağı üretimi hız kazandı.
KAHRAMANMARAŞ 17.06.2022, 14:32 17.06.2022, 17:13
Tarihi Demirciler Çarşısı'ndaki küçük atölyelerde hazırlanan kurban bıçakları bayramda kullanılmak üzere satışa çıkarıldı. Kurban bayramına sayılı günler kala Kahramanmaraş'ın dünyaca ünlü bıçaklarının üretildiği Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Demirciler Çarşısı hareketlendi.
Tescilli kurban bıçakları bayrama hazırlanıyor. Demirciler Çarşısı'ndaki iş yerlerinde üretilen coğrafi işaret tescilli Hartlap Bıçağı 50 ila 500 lira arasında satılıyor.
Kahramanmaraş'ta üretimi yapılan Ökkeş Çelik Hartlap Bıçağı, 2017'de Türk Patent ve Marka Kurumunca 'coğrafi işaret tescil belgesi' almıştı.
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