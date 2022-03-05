Okul bahçesinde bulduğu altın bilekliği sahibine teslim etti
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde öğrenci velisi, bir okul bahçesinde bulduğu altın bilekliği 1 ay süren arayışının ardından sahibine teslim etti.
KAHRAMANMARAŞ 05.03.2022, 15:47
Öğrenci Velisi Murat Tontuş, TOKİ Şehit Er Levent Kuşoğlu İlkokulu’nun bahçesinde altın bileklik buldu. Öğrenci velisi piyasa değeri yaklaşık 17 bin TL olduğu belirlenen altın bilekliğin sahibini bulmak için Okul Müdürü Musa Demir’e bilgi verdi.
Okul yönetimiyle birlikte bir ay süren çalışma neticesinde altın bilekliğin yine öğrenci velisi Zübeyde Yanık’a ait olduğu anlaşıldı.
Okul müdürünün makamında bilekliği teslim alan Zübeyde Yanık, okul yönetimine ve Murat Tontuş’a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.
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