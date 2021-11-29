Okul binası yanında drift pahalıya patladı

Kahramanmaraş’ta jandarma trafik ekipleri, okul binası yanında ‘drift’ yaptığı tespit edilen sürücüye 13 bin 435 TL trafik cezası uygulayarak, aracını trafikten men etti.

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, İlçeye bağlı Yeşilyöre Mahallesi Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin yanında trafiğe açık alanda drift yapan araçlar olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan kontrolde güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde M.B. yönetimindeki otomobiliyle drift yaptığı belirlendi. Ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edilen sürücüye jandarma ekipleri, toplam 13.435 TL trafik idari para cezası uygulayarak, kullandığı otomobili 60 gün süreyle trafikten men etti.