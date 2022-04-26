Okul Kur’an Kursu İş Birliğine Dayalı Hafızlık İho Projesi Konuşuldu!
Hafta içi her gün Aksu TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve Kurtuluş Şükür’ün hazırlayıp sunduğu Güne Başlarken ’İn bugünkü Konuğu 15 TEMMUZ şehitler imam hatip ortaokulu müdürü Memduh kayıklı oldu.
KAHRAMANMARAŞ 26.04.2022, 16:11 26.04.2022, 19:06
Programda kayıklı, okul kur’an kursu iş birliğine dayalı hafızlık imam hatip ortaokulu projesini anlattı.
Kayıklı proje okula kayıt için sınavın 14 Mayıs’ta yapılacağını söyledi
Namaz Vakti 26 Nisan 2022
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