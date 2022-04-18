Okul öncesi çocuk gelişimi kursunun kurs sonu sergi açılışı yapıldı
Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi okul öncesi çocuk gelişimi kursunun kurs sonu sergi açılışı protokolün ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 18.04.2022, 13:35 18.04.2022, 14:19
3 aylık kur sonunda ortaya çıkarılan ürünler ise köy okullarındaki öğrencilerle buluşturulacak
Burada Aksu Haber’e Konuşan Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bülbül kurs sonunda alınan sertifikaların önemine vurgu yaptı.
Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen ise bu tür eğitim programlarının kişisel gelişim için oldukça önemli olduğunu söyledi.
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