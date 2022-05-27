"Okul Öncesi Çocuk Şenliği" düzenlendi!
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Göksun Meslek Yüksek Okulu işbirliğinde "Okul Öncesi Çocuk Şenliği" düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 27.05.2022, 16:36 27.05.2022, 18:26
KSÜ Göksun Meslek Yüksek Okulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler doyasıya eğlendi.
Palyaço gösterileri, survivor parkurları, ebru atölyesi, yüz boyama atölyesi, uçurtma şenliği, oyuncak atölyesi ve çeşitli oyunlar ve yarışmaların düzenlendiği şenlikte öğrenciler becerilerini geliştirdi.
Şenliğine Göksun İlçe Kaymakamı Ümit Şeref Kayacan, Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar ve ilgililer katıldı.
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