Okul öncesi materyaller öğrencilere hediye edildi!

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kapsamında Onikişubat Menekşe Anaokulu Ve Ali Sezai Efendi İlkokulunda ki ana sınıfı öğrencileri için düzenlenen hediye dağıtım programına Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un eşi hanımefendi Sevilay Coşkun, İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman emeği geçen kursiyerlere teşekkürlerini iletti.

Suzan Ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bülbül ise kursların önemini birkez daha dikkat çekti.

Kursiyerlerde öğrencilerin mutluluğuna şahit olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.