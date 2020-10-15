Okul Servislerinde Hijyen Denetimi!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, okul servislerinde denetimlere başladı. Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, 2020 – 2021 Eğitim Öğretim yılının açılması dolayısıyla okul servislerinde genel temizlik ve hijyen kuralları başta olmak üzere uyulması gereken hususları kontrol ediyor.

Genelgeler Kapsamında

Yapılan açıklamada; “Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekiplerimizce pandemi ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgeleri ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararları kapsamında J plakalı öğrenci servislerine yönelik bir dizi denetimler devam ediyor. J plaka harici öğrenci taşınmaması, koltuk kapasitesi üzerinde öğrenci alınmaması, güzergah harici çalışılmaması, araçların genel temizliği, hijyen kurallarına uyulması, araçlarda el dezenfektanı bulundurulması, sosyal mesafeye uyulması, maskesiz seyahat edilmemesi gibi konularda öğrencilerimizin sağlığının korunması ve riske edilmemesi için ekiplerimizin denetim ve kontrollerini sürdürüyor” denildi.

Can Güvenliği Çok Önemli

Can güvenliğinin önemine de vurgu yapılan açıklamada; “Ayrıca geleceğimizin güvencesi olan öğrencilerimizin can güvenliği bizim için çok önemli. Çocuklarımızın konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmesi, ailelerine güvenli şekilde teslim edilmesi büyük önem arz etmektedir.Bu nedenle servis şoförlerin kanun ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uymaları konusunda uyararak denetimlere devam ediyoruz” ifadelerine de yer verildi.