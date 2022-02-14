Okuldaki tüm öğrencilere ayakkabı hediye ettiler

Elbistan Çalış Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, kırsalda eğitim gören 41 öğrencinin tamamına kışlık ayakkabı hediye etti.

"İki Çift Söz, Bir Çift Ayakkabı" projesi ile dernek üyelerince temin edilen ayakkabılar, Çalış ve Dağderemalatça ilkokulunda eğitim gören tüm öğrencilere hediye edildi.

Kısa süre önce dernek başkanlığı görevine getirilen Medet Polat, yeni yönetimle birlikte öğrencileri sevindirmek istediklerini söyledi.

Dernek olarak eğitime ayrı bir önem vereceklerini belirten Polat, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Çalış Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin yeni yönetim kurulunu oluşturduk. Yeni yönetimle birlikte yeni bir başlangıç yapmak istedik. Yönetimdeki arkadaşlarımızla beraber öğrencilerimize ayakkabı hediye ederek onları sevindirmek istedik. İki ilkokulumuzda eğitim gören tüm öğrencilerimize kışlık ayakkabı hediye ettik. Amacımız öğrencilerimize sahip çıkarak eğitime destek vermektir. Dernek olarak bundan sonraki süreçte de çocuklarımıza çeşitli hediyeler sunarak eğitime destek olmayı sürdüreceğiz. Derneğimize destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.