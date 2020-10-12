Okullar açıldı ama okul kıyafetleri reyonlarda kaldı!

Salgın süreci nedeniyle okul günleri ve ders saatlerinin düşürülmesi okul kıyafeti satışı yapan esnafları işini olumsuz etkiledi.

KAHRAMANMARAŞ 12.10.2020, 18:52
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Okullar açıldı ama okul kıyafetleri reyonlarda kaldı!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan esnaf İhsan Aktaş, mağazamıza şu dönemde iğne atsak yere düşmezdi ama pandemi nedeniyle sinek avlıyoruz dedi.

Konuşmasının devamında Aktaş, ‘pandemi öncesinde 12 kişi çalıştırıyorduk şimdi 2 kişi çalıştıklarıyoruz, satışlar hem işimizi hem işçimizi etkiledi’ şeklinde konuştu.

Koronavirüs nedeniyle okullar aylardır kapalı olduğu için hem öğrenciler hem de bu sektörle ilgili iş yapan esnaflar mağdur oluyor.

#OKUL KIYAFETİ #Aksu Haber #aksu tv haber
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