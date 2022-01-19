Okullar tatil edildi, çarşılarda sessizlik hakim oldu

Kardan nasibini Kahramanmaraş’ın tarihi kapalı çarşısı da aldı. Yoğun şekilde yağan kar kapalı çarşı esnafının işini olumsuz yönde etkiledi.



Bazı esnaflar dükkânlarını açsa da 1 saat sonra dükkânlarını geri kapattı. Esnaf kapalı çarşının sakinliğini pandeminin ilk günlerin de görmüştü.