Okullar tatil edildi, çarşılarda sessizlik hakim oldu
Dün sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yakışı şehri durma noktasına getirdi. Tatil haberleri de peş peşe geldi. Kahramanmaraş valiliği okulları tatil ederken. KSÜ de final sınavlarına da 1 gün kar nedeniyle ara verdi.
KAHRAMANMARAŞ 19.01.2022, 14:21 19.01.2022, 19:03
Kardan nasibini Kahramanmaraş’ın tarihi kapalı çarşısı da aldı. Yoğun şekilde yağan kar kapalı çarşı esnafının işini olumsuz yönde etkiledi.
Bazı esnaflar dükkânlarını açsa da 1 saat sonra dükkânlarını geri kapattı. Esnaf kapalı çarşının sakinliğini pandeminin ilk günlerin de görmüştü.
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