Okullar üretimleriyle ülke ekonomisine katkıda bulunuyor!

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ürünlerin hem ilimiz içerisinde hem de ülkemizin 81 ilinde ihtiyaç duyulan yerlere gönderilmek suretiyle eğitime katkı sunduğunu aktardı.

Kentte mobilya, tekstil, iç mekân tasarımı, grafik, metal, elektrik-elektronik, dondurma gibi 34 alanda mesleki ve teknik eğitim verilen 61 okulda 29 bin 341 lise öğrencisi eğitim görüyor.

Öğrenciler bir yandan eğitimlerine devam ederken bir yandan da okullarındaki üretimleriyle ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

Salgın dönemindeki kısıtlamalara rağmen belirli alanlarda üretim yapıldığını anlatan Kahraman, meslek lisesi öğrencilerini aranan eleman olarak yetiştirmek için öğretmenlerin büyük gayret gösterdiğini ifade etti.