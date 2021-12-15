Okullarda Trafik Güvenliği Eğitimleri Tamamlandı

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü iş birliği kapsamında trafik polisleri, ilimizde ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilere "trafik güvenliği eğitimi" verdi.

29 Kasım 2021 tarihinde başlayan ve çeşitli okullarımızda devam eden "trafik güvenliği eğitimleri", 10 gün sürdü. İlimizde Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı 3 ortaokul ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı 7 lise olmak üzere toplamda 10 okulda İl Emniyet Müdürlüğü personellerince eğitimler verildi.

10 Aralık 2021’de yapılan son eğitimlerle birlikte öğrenciler, trafikte güvenli olabilmeleri için yapmaları ve yapmamaları gereken hususları öğrendiler.