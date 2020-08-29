Okulların açılma haberi ile birlikte kırtasiyeler ve kitap evleri hazırlıklarını tamamladı!
Koronavirüs tedbirleriyle kapatılan okullar yeni sezanda normalleşme adımlarıyla birlikte kademeli olarak açılacak. Kırtasiye ve kitap evleri de hazırlıklarını tamalayarak okulların açılmasını bekliyor.
KAHRAMANMARAŞ 29.08.2020, 13:31 29.08.2020, 20:08
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2020-2021 yeni eğitim öğretim yılı korona virüs tedbirleriyle birlikte kademeli olarak başlayacak.
Okul alışverişi söz konusu olduğunda okul kıyafetleri, kırtasiye malzemeleri ve okul çantaları, okul alışverişinin başlıca öğeleri arasında yer alıyor.
Kahramanmaraş’ta kırtasiye ve kitap evleri okulların tedbirlerle açılacağı bilgisinin yayılması üzerine hazırlıklarını tamamladı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan İşler Kitap Evleri Kahramanmaraş Bölge Sorumlusu Arif Ceyhan her türlü hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.
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