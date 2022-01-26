Olası kar yağışına karşı tüm önlemler alınıyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından 220 araç ve 600’ün üzerinde personelle gerçekleştirilen kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında, beklenen yoğun kar yağışı öncesi arterlerdeki olası buzlanmaya karşı solüsyon ve tuzlama uygulamaları sürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 26.01.2022, 11:09
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kentin 11 ilçesinde 220 araç ve 600’ün üzerinde personelle gerçekleştirilen çalışmalarda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan veriler ışığında sıkı tedbirler alınıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında hissedildiği Kahramanmaraş’ta; beklenen yoğun kar yağışı öncesi ana cadde, bulvar ve kavşaklarda bir yandan tuzlama çalışmaları gerçekleştiren ekipler, öte yandan kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma riskine önlem olarak solüsyon uygulaması gerçekleştiriyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, yaya ve araç trafiğinin güvenliğinin sağlanması için tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.
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