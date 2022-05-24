Ömer Faruk Arıkan Ortaokulunda 1. Bahar şenliği ve kermesi düzenlendi

Bahar şenliği kapsamında gerçekleştirilen programda öğrenciler gönüllerince doyasıya eğlenirken renkli görüntülere sahne oldu.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Ömer Faruk Arıkan Ortaokulu Müdürü Alaiddin Köse, “sınav öncesi Öğrencilerin moral ve motivasyonunu yükseltecek bir program düzenledik” dedi.