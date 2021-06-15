Ömer Oruç Bilal Debgici AK Parti Genel Merkezi'nde yeni görev!
Kahramanmaraş AK Parti Eski İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Ak Parti Genel Merkezi'nde yeni görevi açıklandı.
KAHRAMANMARAŞ 15.06.2021, 08:47 15.06.2021, 11:07
Kahramanmaraş AK Parti Eski İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Ak Parti Genel Merkez Teşkilat başkanlığı tarafından koordinatörlük görevine getirildi.
Bizler de Aksu TV ailesi olarak Ömer Oruç Bilal Debgici'ye yeni görevinde başarılar diliyoruz.
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