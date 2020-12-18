Önce aracına sonra kendine sıkmaya kalkıştı
Kahramanmaraş'ta bir kişi bilinmeyen bir nedenle önce otomobiline daha sonra ise kendine silah sıkmaya kalkıştı
KAHRAMANMARAŞ 18.12.2020, 15:51
Piskolojisi bozuk olduğu öne sürülen şahıs daha sonra evinin damına çıktı. Kısa süre içinde olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmeyi başararak çıktığı evin damından indirildi.
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