Önce park halindeki araca sonra motosiklete çarptı!
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki baba ve oğlu yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 30.06.2022, 13:13 30.06.2022, 17:32
Edinilen bilgiye göre, E.U. idaresindeki 34 DMT 04 plakalı otomobil ile Pınarbaşı mahallesi Pınarbaşı caddesi üzerinde seyir halindeyken, yol kenarında park halindeki 06 EZ 1609 plakalı otomobile çarptıktan sonra Mehmet Yaman’ın kullandığı motosiklete çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsüyle beraber motosiklette yolcu olarak bulunan oğlu Mustafa Sait Yaman yaralandı.
İlk müdahaleyi yoldan geçenlerin yaptığı yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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