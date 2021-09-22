Önce refüje çarptı, sonra karşı şeride geçti!
Kahramanmaraş-Kayseri çevre yolunda direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü takla atarak karşı şeride geçti.
KAHRAMANMARAŞ 22.09.2021, 15:37 22.09.2021, 18:15
Alınan bilgiye göre ismi öğrenilemeyen bir sürücü Kayseri yolunda seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybederek refüje çıktı.
Süratli olan sürücü burada da refüjde bulunan süs ağacını yerinden sökerek karşı şeride geçti.
Can kaybının yaşanmadığı kazada araç takla atarak yan şekilde durabildi. Hemen hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü yaralı olduğu belirtildi.
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