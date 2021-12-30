Önder İmam Hatipler Derneğinden öğrencilere kaynak kitap!
Önder İmam Hatipler Derneği tarafından Kahramanmaraş’taki İmam Hatip Okullarında eğitim gören 8 ve 12. Sınıf öğrencilerine kaynak kitap desteğinde bulundu.
Programda açılış konuşmalarını Kahramanmaraş Önder İmam Hatipler Derneği Başkanı Bilal Güngör yaptı.
Programa Kahramanmaraş Büyükşehir Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, MHP Kahramanamaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ve öğrenciler katılım sağladı.
Kitaplar İmam Hatip Okulları Öğretmenlerine protokol tarafından takdim edildi.
Kitap takdiminin ardından Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesinin Konferans salonunu yenileme sözü verdi.
Programın ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör düşüncelerini Aksu Haber’le paylaştı.
İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman program hakkında Aksu Haber’e konuştu.
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